«В голове была одна извилина»: почему Гузеева пропала после «Жестокого романса»

Артистка призналась, что послушалась не того режиссера.

Лариса Гузеева в интервью каналу «Скажи Гордеевой» призналась, что после яркой роли в фильме «Жестокий романс» она была не избирательной в ролях.

«У меня была одна извилина. После «Романса» меня утвердили на роль в фильме «Накануне». И один очень великий режиссер мне сказал: «Ну зачем тебе опять костюмная роль, зачем опять играть красавицу? Иди на сопротивление». И я отказалась и пошла сниматься в самый худший фильм «Соперницы», играть мастера спорта, байдарочницу. Ну вот скажите, я же дура?»

Причем назвать имя того режиссера Гузеева отказалась, отметив, что он «очень великий».

После окончания вуза Гузеевой выпал блестящий шанс — сыграть роль Ларисы Огудаловой в «Жестоком романсе». В одночасье она стала звездой и продолжила сниматься: сыграла мадам Анри Фурне в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», Викторию в «Секретном фарватере», Елизавету в «Жизни Клима Самгина».

Однако от многих ролей Гузеева отказалась, посчитав их недостойными, и популярность постепенно пошла на спад.

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