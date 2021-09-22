«Вы посмотрите сначала»: Ольга Бузова и ее экс-бойфренд Дава приняли участие в одном телевизионном шоу

В минувшие выходные на телеканале «Россия» стартовало шоу «Дуэты», суть которого в том, что два исполнителя выходят на сцену, исполняют песню и только в ее финале видят друг друга.

В первом выпуске программы принял участие экс-бойфренд телеведущей и певицы Ольги Бузовой, ведущий «Дома-2» Давид Манукян.

Он исполнил композицию рэпера Тимати в дуэте с экс-солисткой группы «Тату» Леной Катиной. Вокалисты даже немного пофлиртовали друг с другом.

Как стало известно, в этом же шоу отметилась и Ольга Бузова. Программа с участием звезды еще впереди. Но Ольга Бузова дала понять, что уже готова к хейту, которые злопыхатели по привычке обрушивают на нее, чтобы она ни сделала.

«Пускай это будет на их совести. Я о них не говорю, это они говорят обо мне, причем те, кто не слышал, как я пою живьем в шоу «Дуэты» на канале «Россия», не был на моем концерте, на спектакле. Вы посмотрите сначала», — поделилась Ольга Бузова с «Антенной-Телесемь».

Напомним, шквал критики на Ольгу Бузову обрушился после того, как она вышла на сцену МХАТа имени Горького в спектакле «Чудесный грузин». Своим долгом высказаться о работе актрисы Ольги Бузовой сочли многие известные личности.

Что же касается Ольги Бузовой и Давы, то за последнее время экс-возлюбленные не раз пересекались на съемках. После романа с Бузовой Манукяна стали приглашать на всевозможные шоу.

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