«У него дети, их нужно кормить»: Бузова спокойно относится к попыткам экс-супруга Тарасова заработать на ее имени

Ольга Бузова дала понять, что у нее нет претензий к многодетному отцу Дмитрию Тарасову, использовавшего ее фотографии в рекламе.

Минувшим летом экс-футболист Дмитрий Тарасов активно рекламировал в Сети свой собственный курс счастливой жизни.

Бывший муж Ольги Бузовой сейчас женат в третий раз, а потому решил, что ему есть, что рассказать публике, которая желает учиться на чужих ошибках.

В рекламе своего курса Дмитрий Тарасов использовал снимки, на которых запечатлен с экс-супругой Ольгой Бузовой.

Теледива не стала устраивать скандал по этому поводу, хотя чисто юридически имела на это полное право. Ольга Бузова заявила, что экс-супруг, вероятно, решил зарабатывать блогерством, потому что ничего другого ему не остается.

«У него дети, и я так понимаю, что нужно кормить семью, так что пускай это останется на его совести», — отметила Ольга Бузова.

Она также напомнила, что не дала ни одного интервью по поводу расставания с Давидом Манукяном, в отличие от него.

«Все бывшие кормятся за счет моей фамилии. Мне не жалко, главное, чтобы люди были счастливы и здоровы. И если Дима нуждается в деньгах и это единственный способ его заработка, то пусть. Конечно, хочется, чтобы детки были обеспечены, одеты, обуты и получили хорошее образование», — цитирует Ольгу Бузову издание «Антенна-Телесемь».

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