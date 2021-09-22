«Фу, какие-то прыщи, хвостик»: Гузеева призналась, что не любила Цоя, Гребенщикова и других своих мужчин

Актриса призналась, что ей от них нужен был только секс.

Лариса Гузеева в интервью каналу «Скажи Гордеевой» призналась, что не любила своих бывших знаменитых мужчин. Речь идет о музыкантах Сергее Курехине, Викторе Цое и Борисе Гребенщикове.

«Вы чувствовали их гениальность? Гордились, что встречаетесь с такими мужчинами?» — спросила ее ведущая. «Нет, видимо, я их не любила, я не прорастала в них. Что в молодости надо? Только секс. Смотришь на него и думаешь: «Боже, какой мужчина». И все же на этом».

Гузеева также призналась, что за ней в принципе ухаживало много мужчин в то время. Но она не могли физически всем ответить взаимностью.

«Никита Михайловский», например, — продолжает Гузеева. — Но я смотрела на него и не понимала, что в нем есть такого – молодой, неопытный. Нет, не для меня. Да и, послушайте, я же не могла всем дать! А Цой? Я думала: «Фу, какие-то прыщи!» А Гребенщиков? Хвостик какой-то дурацкий!»

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