«Просто 20 женщин привезли татарину»: Половинкин на Comedy Club высмеял Батрутдинова за «Холостяк»

Шоумен опубликовал смешной ролик, который, судя по всему, покажут в новом выпуске.

Резидент Comedy Club Иван Половинкин в сторис Instagram высмеял своего коллегу по проекту Тимура Батрутдинова, который участвовал шесть лет назад в шоу «Холостяк».

«Ты снялся в шоу «Холостяк» и даже там себе никого не нашел. Как? Просто 20 женщин привезли татарину. Последний раз так делали во времена татаро-монгольского ига, когда хану привозили 20 женщин. И то он одну выбирал, Тимур». Иван Половинкин

Напомним, что Тимуру «Каштану» Батрутдинову 43 года. Он никогда не был официально женат. Шоумену регулярно приписывают различные романы. При этом любимую женщину он пока встретить так и не может.

Напомним, что Тимур Батрутдинов участвовал в «Холостяке» в 2015 году. Построить счастливую семью с победительницей проекта Дарьей Кананухой ему так и не удалось.

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