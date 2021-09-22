«Просто 20 женщин привезли татарину»: Половинкин на Comedy Club высмеял Батрутдинова за «Холостяк»

Резидент Comedy Club Иван Половинкин в сторис Instagram высмеял своего коллегу по проекту Тимура Батрутдинова, который участвовал шесть лет назад в шоу «Холостяк».
«Ты снялся в шоу «Холостяк» и даже там себе никого не нашел. Как? Просто 20 женщин привезли татарину. Последний раз так делали во времена татаро-монгольского ига, когда хану привозили 20 женщин. И то он одну выбирал, Тимур».
Напомним, что Тимуру «Каштану» Батрутдинову 43 года. Он никогда не был официально женат. Шоумену регулярно приписывают различные романы. При этом любимую женщину он пока встретить так и не может.
Напомним, что Тимур Батрутдинов участвовал в «Холостяке» в 2015 году. Построить счастливую семью с победительницей проекта Дарьей Кананухой ему так и не удалось.
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