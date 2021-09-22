«Не хочу быть в конфликте»: Королева рассказала, как сын красит ногти и экспериментирует с прическами

Наташа Королева недавно заявила, что у нее подрастает двухлетняя биологическая дочка в США. Суррогатная мать родила девочку для ее друг, которому она подарила свои яйцеклетки. При этому в артистки сеть сын Архип, которого она растит с мужем Сергеем Глушко. Певица много внимания уделяет наследнику и даже в этом году стала вместе с ним работать на телевидении.

В воспитании сына Наташа порой бывает строгой мамой, о чем рассказала сама. При этом она поддержала его решение уйти из престижного вуза. Также недавно 19-летний парень стал красить ногти, как Моргенштерн и отрастил длинные волосы, которые собирает в пучок. Певица пояснила, что он еще юноша, поэтому у него есть максимализм. Королева старается ему не запрещать эксперименты со внешностью, так как он все равно может сделать что ему хочется на зло родителям.

«Ко мне приезжает маникюрша, а Архип говорит: „Я тоже хочу“. Я не стала становиться в позу: „Ты же пацан! Что это такое“! Решила, пусть сделает и походит с этим», — вспомнила звезда. «И потом хейтеры по полной программе прошлись по фиолетовым ногтям Архипа. Он почитал-почитал, попросил у меня жидкость для снятия лака и стер свой маникюр. В общем мой девиз: «Я не мешаю сыну ошибаться», — пояснила она.

«Не хочу быть со своим сыном в конфликте из-за стрижки или модели футболки. Мне гораздо лучше на душе, когда мы с ним дружим и друг друга понимаем с полуслова», — высказала мнение Наташа.

А сам Архип пояснил, что отрастил волосы, так как ему нравится Япония и все, что связано с этой страной. А когда он собрал волосы в пучок и его сравнили с самураем, то его это привело в восторг. По этой причине пока сын Королевой носит длинные локоны, о чем он рассказала журналу 7days.

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