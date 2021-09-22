Ларису Долину заставили снять украшения за четыре миллиона рублей и вернуть владельцам

Исполнительница была возмущена и с кем-то долго ругалась после инцидента по телефону.

Певица Лариса Долина угодила в неприятный скандал на церемонии вручения престижной премии.

На мероприятии звезда появилась в стильном черном платье с высоким воротом и длинными рукавами. На исполнительнице можно было увидеть комплект шикарных драгоценностей. Особенно выделялось массивное колье с жемчугом и бриллиантами.

После мероприятия Лариса Долина пошла к выходу. И тут организаторы попросила ее снять драгоценности, стоимость которых оценивается в четыре миллиона рублей. Певица просьбу выполнила, после чего начала ругаться с кем-то по телефону.

Дизайнер Джемал Махмудов, который и занимался подготовкой образа Долиной, поддержал в этой истории певицу. Он заметил, что никто не предупреждал звезду, что ожерелье придется вернуть. При этом он так и не понял, почему звезда должна была рекламировать данный бренд бесплатно.

Представители бренда, со своей стороны, заметили, что драгоценности слишком дорогие, чтобы дарить их звезде «просто так». Сама Долина позже сказала, что пожалела, что пришла на церемонию, сообщает Super.ru.

Напомним, что Лариса Долина — народная артистка России. Несколько дней назад ей исполнилось 66 лет.

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