«Я его поддерживаю во всем»: Королева позволила 19-летнему сыну бросить престижный вуз

Архип Глушко два года отучился в Высшей школе экономики. Однако накануне очередной сессии он заявил маме, что там больше учиться не намерен.

Наташа Королева уже давно строит карьеру на сцене. Многие помнят, как она строила отношения с Игорем Николаевым. Но, как и в песне «Дельфин и русалка», они оказались не парой. Певица свое счастье обрела с танцором Сергеем Глушко. Они вместе уже около 20 лет.

Много внимания певица уделяет сыну Архипу. 19-летний парень стал работать вместе с мамой. Они ведут передачу на телевидении. В интервью звезда призналась, что помогла начать ему карьеру. При этом наследник пары еще и учится, но не давно он решил уйти из престижного учебного заведения.

«У нас доверительные отношения. Я его поддерживаю во всем. Например, перед летней сессией он сказал, что хочет поменять институт, в котором уже отучился два года на факультете востоковедения», — рассказала Наташа.

Речь шла о престижном вузе — Высшей школе экономики. Но так как Архип любит Японию, бывал там пять раз и хочет выучить в совершенстве японский язык, то его не устроило, что первые два курса были посвящены культуре и истории страны. Он стал забывать язык, что его расстроило.

«Решил перевестись в вуз, где делают акцент на изучении языка. И я с ним согласилась. Сын взрослый человек, здраво мыслит, понимает, что хочет. Да он уже и сам зарабатывает», — пояснила певица в интервью 7days.

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