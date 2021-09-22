«Я мама строгая»: Королева призналась, что «не церемонится в выражениях», работая с сыном

Певица с недавних пор стала сниматься вместе с Архипом Глушко. Она рассказала, что порой им бывает непросто.

Наташа Королева уже длительное время счастлива в браке с танцором Сергеем Глушко. Не так давно супруги пережили непростую ситуацию, когда выяснилось, что возлюбленный певицы приводил домой посторонних женщин, а потом непристойное видео попало в Сеть. Однако они смогли пережить этот период и теперь снова демонстрирую идиллию. Не так давно пара отдохнула в Турции.

В новом интервью Королева поведала о том, как ее наследник Архип стал работать вместе с ней. После пандемии концертов у артистки стало значительно меньше, поэтому она стала снова работать на телевидении. А когда ей потребовался партнер для того, чтобы вести «У-дачный чарт» на «Муз-ТВ», то она сама предложила кандидатуру сына.

«Поработать семейным дуэтом было моей идеей», — сказала певица. «Потому что мы необычная и яркая семейка. Народу всегда интересно, что да как у нас происходит», — добавила она.

Сам Архип не стал скрывать, что обрадовался такой возможности. Он не исключает, что продолжит строить карьеру на телевидении.

«Я думаю о деятельности, связанной с чем-то артистическим. Вы знаете, я в детстве очень не любил публичность, не хотел фотографироваться с родителями, сниматься для телепрограмм. А не так давно все изменилось, интерес к моей персоне мне уже нравится. Впрочем, на улицах меня пока никто не узнает», — рассказал Архип.

Стоит отметить, что Королева помогает сыну в работе. При этом она дала понять, что порой семейные отношения бывают непростыми и случаются напряженные моменты.

«Помогала, но не оберегала. Я мама строгая, умею даже быть жесткой, и если что — не церемонюсь в выражениях», — подчеркнула звезда в интервью журналу 7days.

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