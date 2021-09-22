«Погода в доме» зависит от женщины»: Басков объяснил, почему не женился на Волочковой

Как отметил музыкант, при знакомстве важно внешность, а уже потом - душа.

Музыкант Николай Басков рассказал, почему не смог создать семью с балериной Анастасией Волочковой.

По словам исполнителя, к человеку должно тянуть не только духовно, но и физически. Сначала во время влюбленности привлекает внешность, а потом уже начинаешь узнавать душу женщины. Чтобы жить в гармонии, необходимо лучше узнать друг друга, понять плюсы и минусы. Себя Басков считает романтиком, который любимой женщине готов всегда дарить радостные эмоции. При этом он заметил, что для него важна в отношениях взаимность.

«Создать и сохранить семью — огромный взаимный труд. И в большей степени могу сказать, что «погода в доме» зависит от женщины. Потому что мужчина должен зарабатывать, обеспечивать, решать все социальные вопросы. На него взваливается все. А женщина должна быть тылом и поддержкой». Николай Басков

Напомним, что Николай Басков и Анастасия Волочкова были вместе в 2013 году. Они вместе, в частности, путешествовали на Мальдивы.

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