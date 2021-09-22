Церковь из шестого сезона: как выглядит храм, где снимали крестины дочери Митяя из «Сватов»

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появились кадры, на которых можно увидеть церковь. Именно в ней во время работы над картиной снимался эпизод с крещением дочери Митяя в исполнении актера Николая Добрынина.

«Кто помнит, какое событие здесь снимали в «Сватах»?» — задали вопрос админы странички. «Крестины дочери Митяя». Это шестой сезон – пятая серия», «А еще когда Иван Степанович Лехе отца искал. Он тогда подумал, что священник его отец», «Крестины дочери Митяя. Очень яркий эпизод из шестого сезона», «Это когда Ларискину дочку крестили», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что по сюжету Митяй в шестых «Сватах» в третий раз стал папой. Его жена Лариса в исполнении актрисы Олеси Железняк родила ему девочку.

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