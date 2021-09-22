Умер звезда «Секса в большом городе» Уилли Гарсон

Умер актер «Секса в большом городе» Уилли Гарсон. Ему было 57 лет. причиной смерти стала продолжительная болезнь, но какая именно не сообщается. Об этом пишет Variety со ссылкой на продюсера сериала Майкла Патрика Кинга.

«Семья «Секса в большом городе» потеряла одного из своих. Наш замечательный Уилли Гарсон скончался. Множества его талантов как актера и личности всем будет не хватать», — цитирует издание Кинга.

Добавим, что в популярном сериале HBO «Секс в большом городе» Гарсон сыграл агента Стэнфорда, лучшего друга Кэрри Брэдшоу. Также Уилли снимался в «Секретных материалах», «Друзьях», «Белых воротничках».

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