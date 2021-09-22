«Меня это разозлило и обидело»: Шитова вспомнила, как Журавлев отказался от их общего ребенка

Актриса Татьяна Шитова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как ее возлюбленный актер Анатолий Журавлев отказался от их общей дочери.

«Толя – человек из моей среды. Вместе играли в спектаклях. Он такой доброжелательный, сильный, с обаятельной улыбкой. Такой не может не нравиться. Он был абсолютно собой. История с Толей была недолгой. Но у меня появилась дочь Василиса от него. Я тяжело переживала наше расставание». Татьяна Шитова

Как отметила Шитова, позже из прессы узнала об отказе от ребенка Журавлева. «Он отказывается от дочери. Человек почему-то защищался и оборонялся. Меня тогда это разозлило и обидело. Эта ситуация нас накрутила. Тогда это нас очень разобщило. Толя никогда не намекал на аборт. А вот я думала его сделать, но все-таки решила рожать. В итоге Толя признал ребенка. Он долго не хотел этого делать, потому что ему его бывшая жена Наталья не могла подарить ребенка. Хотя пришлось делать в итоге экспертизу ДНК», — заметила Татьяна Шитова.

Напомним, что Татьяна Шитова родила дочь Василису в 2008 году. Сейчас Журавлев помогает своей наследнице.

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