«Мы очень темпераментные люди»: Шитова объяснила, почему рассталась с Башаровым

«Первая наша встреча с Маратом произошла в студенческие годы. Мы учились на одном курсе. Ну а потом все завертелось. У нас на курс пришел молодой человек — Эдуард. Такой красавец-мужчина. Он нравился абсолютно всем. С Маратом мы были тогда только друзьями. Свидетелем у меня был на первой свадьбе как раз мой друг Марат. Это был студенческий роман.

После свадьбы через месяц мы с Эдуардом расстались. И тут возник Марат, с которым у нас сложились уже не просто дружеские отношения. Это разносторонний и разноплановый парень. К тому же Эдик мне изменил. Он был такой видный парень. Обласкан женским вниманием».