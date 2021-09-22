«Мы очень темпераментные люди»: Шитова объяснила, почему рассталась с Башаровым

Актриса Татьяна Шитова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему рассталась с актером и телеведущим Маратом Башаровым.
«Первая наша встреча с Маратом произошла в студенческие годы. Мы учились на одном курсе. Ну а потом все завертелось. У нас на курс пришел молодой человек — Эдуард. Такой красавец-мужчина. Он нравился абсолютно всем. С Маратом мы были тогда только друзьями. Свидетелем у меня был на первой свадьбе как раз мой друг Марат. Это был студенческий роман.
После свадьбы через месяц мы с Эдуардом расстались. И тут возник Марат, с которым у нас сложились уже не просто дружеские отношения. Это разносторонний и разноплановый парень. К тому же Эдик мне изменил. Он был такой видный парень. Обласкан женским вниманием».
Как отметила Шитова, с Башаровым также у них не получилось создать семью.
«Мы очень темпераментные люди. Много ссорились, потом мирились. Однажды мы поссорились, и я не пошла на примирение. Он звонил моей маме, но я понимала, что все между нами кончено. Для Марата это был болезненный развод», – заметила Шитова.
Напомним, что Татьяна Шитова – российская актриса театра, кино и озвучивания. Именно ее голосом говорит голосовой помощник Алиса компании «Яндекс».
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