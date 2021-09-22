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Меган Маркл и принц Гарри проведут выходные в Нью-Йорке

Герцоги Сассекские примут участие в глобальном мероприятии.

Меган Маркл и принц Гарри проведут выходные в Нью-Йорке
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Грядущие выходные Меган Маркл и принц Гарри проведут в Нью-Йорке. Они приглашены на Global Citizen Live. Трансляция 24-часового мероприятия будет идти из Центрального парка. Все это время приглашенные гости, и герцоги Сассекские в том числе, будут говорить о вакцинации против коронавируса.

«Мы так рады объявить, что принц Гарри и Меган присоединятся к нам на Global Citizen Live в эту субботу!», — сообщили организаторы мероприятия, которых цитирует Town and Country.

Напомним, ранее сообщалось, что популярность герцогов Сассекских в США упала. Это произошло после того, как в марте они дали откровенное интервью Опре Уинфри о жизни в королевской семье. После его выхода многие американцы стали сомневаться в правдивости Меган и Гарри.

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