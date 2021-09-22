Конное шоу: 500 лошадей готовят для празднования платинового юбилея Елизаветы II

В следующем году Елизавета II отметит свой платиновый юбилей правления Великобританией. Торжества намечены на июнь. В связи с этим всем британцам предоставят четыре выходных дня, а в Лондоне пройдут масштабные гуляния.

В преддверии официального празднования в Виндзорском замке состоится грандиозное конное шоу, к которому готовят 500 лошадей. Оно пройдет с 12 по 15 мая в присутствии 4 000 зрителей, среди которых будет и королевская семья. Об этом пишет Town and Country.

«Мы верим, что создадим уникальное шоу, которое оценит Ее Величество», — сказал продюсер мероприятия Саймон Брукс-Уорд.

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Добавим, что лошади – одни из самых любимых животных королевы. Она с детства обожает верховую езду. И даже сейчас, несмотря на преклонный возраст, не упускает возможности прокатиться верхом.

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