Конное шоу: 500 лошадей готовят для празднования платинового юбилея Елизаветы II

В следующем году Елизавета II отметит свой платиновый юбилей правления Великобританией. Торжества намечены на июнь. В связи с этим всем британцам предоставят четыре выходных дня, а в Лондоне пройдут масштабные гуляния.
В преддверии официального празднования в Виндзорском замке состоится грандиозное конное шоу, к которому готовят 500 лошадей. Оно пройдет с 12 по 15 мая в присутствии 4 000 зрителей, среди которых будет и королевская семья. Об этом пишет Town and Country.
«Мы верим, что создадим уникальное шоу, которое оценит Ее Величество», — сказал продюсер мероприятия Саймон Брукс-Уорд.
Добавим, что лошади – одни из самых любимых животных королевы. Она с детства обожает верховую езду. И даже сейчас, несмотря на преклонный возраст, не упускает возможности прокатиться верхом.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.