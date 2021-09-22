«Слишком большая страсть была»: Белых рассказал, почему в «Сватах» мужья и жены не целуются

Как отметил актер, его экранная жена Инна Королева ему очень симпатична.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась архивная запись беседы ведущего программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова с актером из картины Даниилом Белых.

«Даниил Белых рассказал, почему в сериале «Сваты» не было сцен с поцелуями с сериальной женой Инной Королевой», — отметили фанаты сериала.

«Я смотрю на вас с вашей экранной супругой. Вы почему с ней ни разу не целуетесь в кино?» — спросил Борис Корчевников.

«Честно сказать, между нами такая искра проходит. Потому что она в моем вкусе. Искра была настолько мощная, что это уже эротика. Это уже попахивало чем-то. Слишком большая страсть была». Даниил Белых

Напомним, что в сериале «Сваты» действительно нет сцен с поцелуями. При этом актеры не раз отмечали, что влюблялись друг в друга. К примеру, актриса Татьяна Кравченко говорила, что была без ума от Федора Добронравова. В некоторых сериях они много времени по сюжету проводили в одной кровати.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.