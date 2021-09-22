Питт подал новый иск против Джоли в борьбе за их общее «свадебное» поместье во Франции

Актер Брэд Питт подал новый иск против бывшей жены актрисы Анджелины Джоли. Поводом для спора стало их общее французское поместье Château Miraval. Его стоимость превышает 60 миллионов долларов.

По мнению актера, бывшая жена уже не первый год выстраивает препятствия, мешающие ему распоряжаться его долей недвижимости.

Отметим, что Джоли хочет продать свои сорок процентов акций на данную недвижимость. При этом на финансовые интересы экс-супруга, как считает Питт, ей плевать.

Сторона Брэда Питта напоминает, что в свое время актер вложил огромное количество средств и усилий в это поместье. Отдавать его за бесценок не входит в его интересы. Инсайдер, близкий к актеру, уже заявил, что поступок его жены шокировал Питта. Бывшую любимую женщину он считает очень мстительной дамой, сообщает dailymail.co.uk.

Напомним, что именно в поместье Château Miraval Питт и Джоли в свое время сыграли свадьбу. Прошло несколько лет, и звездная парочка поняла, что не может жить под одной крышей.

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