«12» — интересно, дальше – нет»: Горбунов объяснил, почему отказался сотрудничать с Михалковым

Актер Алексей Горбунов объяснил, почему отказался в свое время участвовать в культовых фильмах режиссера Никиты Михалкова «Утомленные солнцем: Предстояние» и «Цитадель». При этом он признался, что раньше с режиссером ему прекрасно работалось.
«Мне опыта одного кино с Михалковым хватило. Спасибо. «12» – интересно, дальше – нет. Махновщина – это для меня лучшее: я до 50 лет в трех картинах параллельно снимался. Но после 50 какие бы деньги мне ни давали – одно кино в год».
Как отметил Алексей Горбунов, Михалков после картины «12» раздал всем главным героям по «Золотому орлу». Сам актер отдал награду старшей дочери. При этом сказал ей, чтобы она продала «орла» в тяжелые времена. Правда, награда до сих пор стоит у наследницы, сообщает «Собеседник».
Напомним, что Алексей Горбунов последние годы живет в Одессе. В России он не появляется.
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