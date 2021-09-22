«12» — интересно, дальше – нет»: Горбунов объяснил, почему отказался сотрудничать с Михалковым

Как отметил актер, они вместе с Михаилом Ефремовым не пошли сниматься в картины известного режиссера «Утомленные солнцем: Предстояние» и «Цитадель».

Актер Алексей Горбунов объяснил, почему отказался в свое время участвовать в культовых фильмах режиссера Никиты Михалкова «Утомленные солнцем: Предстояние» и «Цитадель». При этом он признался, что раньше с режиссером ему прекрасно работалось.

«Мне опыта одного кино с Михалковым хватило. Спасибо. «12» – интересно, дальше – нет. Махновщина – это для меня лучшее: я до 50 лет в трех картинах параллельно снимался. Но после 50 какие бы деньги мне ни давали – одно кино в год». Алексей Горбунов

Как отметил Алексей Горбунов, Михалков после картины «12» раздал всем главным героям по «Золотому орлу». Сам актер отдал награду старшей дочери. При этом сказал ей, чтобы она продала «орла» в тяжелые времена. Правда, награда до сих пор стоит у наследницы, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Алексей Горбунов последние годы живет в Одессе. В России он не появляется.

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