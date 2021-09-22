«Эмоции только в постели!»: Марина Федункив рассказала о браке с молодым мужем

В августе Марина Федункив отметила свое 50-летие и сыграла свадьбу с итальянцем Стафано Маджи. Для актрисы этот брак стал первым официальным, до этого момента она дважды состояла в гражданских отношениях. Правда, в честность чувств Марины и Стефано поверили не все ее поклонники. Но звезда не устает уверять фанатов в том, что встретила настоящую любовь.

«Ни в коем разе не надо ставить на себе крест, потому что возможно все. И я испытала на себе, что все возможно – все, что я хочу. Я научилась быть слабой. Я долго к этому шла, потому что все делала сама. И именно полюбить себя – это давать возможность другим привносить в твою жизнь немножко внимания. Как хорошо, что под старость я поняла, что мне важно: эмоции должны быть только в постели. Все! Больше никаких эмоций», — цитирует Федункив WomanHit.ru.

Добавим, что Марина выпустила биографию «Жизнь сквозь смех». Юмористка мечтает, чтобы книга помогла читателям поверить в себя.

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