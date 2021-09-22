Светлые тона, японский сад: как выглядит особняк Евгении Медведевой

Два года Евгения Медведева жила в США, где тренировалась под руководством Брайана Орсера. А летом прошлого года двукратная чемпионка мира и Европы решила вернуться в Россию. Сразу же обзавелась просторным домом в Подмосковье.
Дизайн особняка, где Евгения живет вместе с мамой и бабушкой, выполнен в светлых тонах.
На нижнем этаже оборудован мини-спортзал с беговой дорожкой, а на участке растут яблони. Недавно фигуристка обустроила сад со стилизацией ландшафта в японском стиле.
Добавим, что согласно данным рейтинга Forbes, на лето 2019 годовой доход Евгении Медведевой составлял 700 тысяч долларов.
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