«Получилось жалко и стыдно»: Штурм высказалась в адрес Королевой

На днях певица призналась, что отдала свою яйцеклетку другу-миллионеру из США.

Накануне Наташа Королева раскрыла свой секрет на миллион. В студии программы Леры Кудрявцевой на НТВ артистка призналась, что у нее подрастает дочь. Девочка живет в США, скоро ей исполнится два года.

Все дело в том, что несколько лет назад Наташа дала свою яйцеклетку другу-миллионеру нетрадиционной ориентации, а он воспользовался услугами суррогатной матери.

Новость шокировала не только фанатов Королевой, но и мужа Тарзана, сына, маму. Своим мнением на этот счет также поделилась певица Наталья Штурм.

«Мне неинтересно, когда врут и плохо играют. Идея неплохая, особенно в части американского миллионера. Но зачем это надо было сочинять Королевой? Мне понятно. У Тарзана, скорее всего, и не спрашивали разрешения. Он свою актерскую задачу попытался воплотить на шоу, типа: «Я ж муж!» Получилось жалко и стыдно», — цитирует Королеву mk.ru.

Добавим, что от друга-миллионера, который работает в сфере IT, певица получила 50 биткоинов, что составляет 175 миллионов рублей.

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