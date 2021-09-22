«Когда размер имеет значение»: Волочкова похвасталась презентом от Джигурды на свидании

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда – давние друзья. Они часто проводят время вместе. Жена актера – экс-фигуристка Марина Анисина призывает фолловеров не быть ханжами, когда те, глядя на совместное времяпрепровождение Анастасии и Никиты, задаются вопросом, только ли дружба их связывает.

На этот раз в своем инстаграм Волочкова поделилась кадрами, на которых позировала в объятиях Джигурды в своем особняке. Эпатажный актер принес экс-балерине букет шикарны белых роз, которые вырастил сам.

«Тайное свидание с моим любимым другом Никитой во дворце. Я очень люблю цветы и внимание! Эти розы нереального размера Никита вырастил сам, на голландской плантации! Говорит, что бывают ситуации, когда размер имеет значение…», — написала Волочкова.

Напомним, в этом году Джигурда и Анисина вновь стали законными супругами. Пара разводилась в 2016-м году.

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