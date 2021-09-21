«Наконец-то!»: Кристина Асмус не постеснялась выйти на прогулку в Карелии абсолютно без макияжа и в простой одежде

Актриса решила отдохнуть от флера популярности и побыть самой собой наедине с природой.

В то время, как Гарик Харламов начал заниматься ресторанным бизнесом, открыв собственную закусочную, его экс-жена Кристина Асмус решила отдохнуть.

Звезда «Текста» долгое время усиленно работала сразу над несколькими кино- и театральными проектами. Пробуя для ролей самые различные образы – то с короткой стрижкой, то с наращенными белыми локонами. Теперь же актриса решила отдохнуть от души, выбрав не экзотическое направление в теплые страны, а север России.

В отпуске Кристина Асмус облачилась в простое уютное пальто и вязаную шапку.

«Ребята, наконец-то я в Карелии! Наконец-то я без макияжа! Я тепло оделась, гуляю уже часа три. Вот дошла до озера… Я такая счастливая! Приехала сюда совершенно одна, отдыхаю, лечусь эмоционально и физически. Класс!» — радостно сообщила фолловерам актриса.

Отметим, что экс-жена Харламова редко отказывается от макияжа, о чем она рассказывала ранее. Обычно Кристина хотя бы подчеркивает брови. А вот пудру и тональный крем знаменитая блондинка не использует никогда.

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