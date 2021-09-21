«Мне эта фраза резанула слух»: дочь Заворотнюк пришла в негодование от слов Утяшевой о «недоженщинах»

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, Анна, на днях посмотрела скандальное интервью бывшей гимнастки Ляйсан Утяшевой, в котором та заявила, что считает не умеющих готовить дам недоженщинами.

Некоторое время назад это высказывание спортсменки наделало много шума. Но видно прошло мимо Анны, которая решила, что ей стоит оскорбиться именно сейчас. Анна Заворотнюк призналась, что совершенно не умеет готовить и предпочитает, чтобы за нее это делали профессионалы.

«Мне эта фраза резанула слух. Я не считаю себя недоженщиной, но и готовить я при этом не люблю. Реально делаю это раз в месяц. Может, реже. И то это что-то вроде отварных яиц. Постоянно заказываю еду, это экономит время, приносят ее буквально за 20 минут. Безумно вкусно, да и по цене получается то же самое, что и купить продукты в магазине», — поделилась дочь Анастасии Заворотнюк.

Напомним, минувшим летом Ляйсан Утяшева попадала в эпицентр скандала, когда высказалась о судействе гимнасток на Олимпиаде в Токио.

После этого ее на место поставила прославленная спортсменка Алина Кабаева. Она напомнила жене Павла Воли, что та вообще-то не побеждала на Олимпиадах и чемпионатах мира и не имеет права комментировать присуждение победы израильтянской спортсменке, а не россиянкам — сестрам Авериным.

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