«Ноги – как у Кендалл, попа – как у Ким»: Пынзарь в обтягивающем комбинезоне завлекла публику эротичными телодвижениями

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь мечтает быть похожей на участниц американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

Оказывается, бывшей участнице «Дома-2», а ныне его ведущей Дарье Пынзарь не дает покоя слова звезд американского реалити-шоу Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер.

В сторис Instagram Дарья Пынзарь поделилась видео, которое записала для тик-тока. Ведущая «Дома-2», облаченная в обтягивающий комбинезон с широкими вертикальными полосками, сделала несколько эротичных телодвижений, напоминающих «волну».

Этот элемент является составляющим восточных танцев, и его всегда красиво и завораживающе исполняют мастерицы биллиданса.

«Мы же все девчонки И мы так хотим: Ноги — как у Кендалл, Попу — как у Ким», — раздается за кадром.

Под этот речитатив Дарья Пынзарь эротично выгибает спинку и грудь, демонстрируя достоинства своей фигуры.

Стоит отметить, что сейчас ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь находится в прекрасной форме. Некоторое время назад она похудела на десять килограммов и теперь наслаждается своей стройностью.

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