«Ноги – как у Кендалл, попа – как у Ким»: Пынзарь в обтягивающем комбинезоне завлекла публику эротичными телодвижениями

Оказывается, бывшей участнице «Дома-2», а ныне его ведущей Дарье Пынзарь не дает покоя слова звезд американского реалити-шоу Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер.
В сторис Instagram Дарья Пынзарь поделилась видео, которое записала для тик-тока. Ведущая «Дома-2», облаченная в обтягивающий комбинезон с широкими вертикальными полосками, сделала несколько эротичных телодвижений, напоминающих «волну».
Этот элемент является составляющим восточных танцев, и его всегда красиво и завораживающе исполняют мастерицы биллиданса.
«Мы же все девчонки
И мы так хотим:
Ноги — как у Кендалл,
Попу — как у Ким», — раздается за кадром.
Под этот речитатив Дарья Пынзарь эротично выгибает спинку и грудь, демонстрируя достоинства своей фигуры.
Стоит отметить, что сейчас ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь находится в прекрасной форме. Некоторое время назад она похудела на десять килограммов и теперь наслаждается своей стройностью.
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