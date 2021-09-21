Самая красивая болельщица: Екатерина Климова сходила на футбол с детьми от разных браков

Актриса Екатерина Климова и ее наследники посетили столичное дерби, во время которого болели за ЦСКА.

43-летняя звезда театра и кино Екатерина Климова успевает все. Она — одна из самых востребованных и красивых актрис и моделей, мама четверых детей да еще и ярая фанатка футбольного клуба ЦСКА.

В минувший понедельник Екатерина Климова вместе со своими наследниками болела за ЦСКА на стадионе во время матча с московской же командой «Спартак». Единственный гол в этом мачте дерби забил форвард Антон Заболотный.

Екатерина Климова радовалась победе ЦСКА очень эмоционально. В микроблоге актриса поделилась видео, на котором запечатлела, как она поздравляет детей с победой любимой команды.

«Лиза, дай пять!» — говорит она дочери за кадром.

Интересно, что на футбол Екатерина Климова пришла со старшей дочерью Лизой Хорошиловой и ее бойфрендом и друзьями.

Компанию им составили сыновья Екатерины Климовой от брака с актером Игорем Петренко — Матвей и Корней. Пятилетнюю дочку Климовой, Беллу Месхи, судя по всему, на футбол не взяли. Вероятно, этот вид спорта пока не очень увлекает малышку.

Не исключено, что на решение оставить Беллу дома, могла повлиять холодная погода, стоящая сейчас в Москве.

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