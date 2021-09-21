Взрывоопасная секси: Джованна Антонелли разделась до бикини и доказала, что в 45 можно выглядеть лучше, чем в 25

Бразильская актриса Джованна Антонелли снялась в известном сериале «Клон» 20 лет назад, но до сих пор любима не только своими соотечественниками, но и россиянами. Роль марокканки Жади глубоко запала в сердца людей. Зрители были восхищены ее искренностью, страстностью, красотой и сексуальностью.

Удивительно, но спустя два десятка лет Джованна Антонелли не только ни капли не подурнела, но стала выглядеть только интереснее, а ее фигура вызывает восторг. Впрочем, для самой актрисы здесь нет ничего фантастического – она внимательно следит за состоянием своих кожи и волос, пользуясь уходовыми средствами и уже много лет системно занимается с личным тренером.

В ее расписании всегда есть время на тренажеры, пробежку вдоль линии океана и игры с мячом в компании тренера. Как выглядит ее тело после этих физических упражнений Джованна показала в личном блоге, представ перед поклонниками в мини-бикини с малюсенькими трусиками и лифчиком без пуш-ап.

Аккаунт артистки буквально обрушился от восторженных комментариев! Фолловеры были поражены, что годы не властны над их 45-летней любимицей.

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