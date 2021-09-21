«Я всех их буду любить и принимать»: Анфиса Чехова высказалась о внебрачных детях бывшего мужа

Актриса Анфиса Чехова и ее экс-супруг Гурам Баблишвили сумели остаться близкими людьми после развода.

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова четыре года назад рассталась со своим мужем и отцом единственного сына Соломона, Гурамом Баблишвили. У мужчины уже давно есть новая избранница, которая в этом году подарила ему сына Персея.

Анфиса Чехова сумела сохранить дружеские отношения с экс-супругом. В программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым звезда рассказала, что ее сын Соломон отлично ладит с мачехой и рад рождению у него маленького братика.

«У Гурама хорошая девушка, которая часто занимается моим сыном. Иногда она забирает его со школы, делает с ним уроки. У Соломона теперь есть маленький братик. Это же здорово!» — поделилась Анфиса Чехова.

Она тоже искренне рада за бывшего мужа, который всегда мечтал еще раз стать отцом. Анфиса Чехова даже не исключает наличие у Гурама Баблишвили внебрачных детей, против них она тоже ничего против не имеет. И вероятно, не удивится, если они окажутся ровесниками ее сына Соломона.

«Если у Гурама объявятся внебрачные дети, я всех их буду любить и принимать, потому что они братья и сестры моего сына», — добавила Анфиса Чехова.

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