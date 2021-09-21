«Артисты поют вживую, это редкость на телевидении»: звезда «Маски» о своем участии в «Шоумаскгоон»

Полюбившийся телезрителям Носорог из второго сезона шоу «Маска», Кирилл Туриченко, вновь появится в эфирах НТВ.

В ближайшую субботу, 25 сентября, на телеканале НТВ стартует новый проект — «Шоумаскгоон», в котором примут участие герои других популярных шоу этого канала.

На экраны вернутся звезды «Маски» первого и второго сезонов, проектов «Ты супер!» и «Суперстар! Возвращение».

«Зрители увидят фантастические красочные номера в дополненной реальности. Все артисты поют вживую, и это тоже большая редкость на телевидении», — поделился участник «Шоумаскгоона» Кирилл Туриченко.

Напомним, он принимал участие во втором сезоне «Маски» в костюме Носорога и покорил поклонников своими неподражаемыми номерами и вокалом.

Примечателен новым проект «Шоумасгоон» будет еще и тем, что в нем впервые на телевидении использованы технологии расширенной реальности, которая позволяет смешивать виртуальный и настоящий миры.

Это позволило сделать номера героев программы по-настоящему нереальными. Так, например, зрители смогут не только насладиться вокалом участников, но и вместе с ними переместиться в другой город и даже на другую планету.

«Шоумаскгоон» состоит из девяти программ, первую из которых телеканал НТВ покажет 25 сентября. Начало в 20:20 по московскому времени.

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