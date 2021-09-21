«Эти ягодицы, колени… Не узнать!»: Бузова показала свое настоящее тело в бикини без фотошопа

Ольга Бузова выложила в Сеть снимок, сделанный на пляже в Турции, и собрала хейтерские комментарии.

Ольга Бузова отправилась в очередной отпуск в теплые страны. Вслед за Яной Рудковской певица остановила свой выбор на Турции. К слову, продюсер отдыхала здесь впервые у моря и осталась очень довольна своим времяпровождением.

Как оказалось, в этой солнечной стране пребывает и Сергей Лазарев с детьми. Ольга Бузова поспешила с ним встретиться и не стеснялась, кокетничая с ним на пляже.

В личном блоге певица поделилась фотографией, встав рядом с экс-возлюбленным Леры Кудрявцевой в секси-позе. Она эротично опустила с плеча рубаху, обнажив свои миниатюрные формы в мандариновом бикини, а также сверкнула ягодицей и бедрами, согнув в коленке ножку.

Многих подписчиков артистки удивило, что Оля не стала фотошопить на снимке свое тело — кому-то это понравилось, а кто-то пустился в критику.

«Тот случай, когда лицо отфотошопила, а ноги забыла», «Тот случай, когда у тебя зависть», «Эти ягодицы, колени… Не узнать!», «Я про ноги тоже заметила», «Ага, коленки подвели», «Красивые ноги, что не нравится?», «Особенно я обалдела от правой ноги, у моей бабушки в 98 краше… Вот, что значит, фотошоп и реальность», «А что с ногами? Обычные ноги», «Тот случай, когда тут вообще нет ни фильтров, ни тем более фотошопа! Ольга прекрасно выглядит!» — развели баталии фолловеры под снимком Бузовой.

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