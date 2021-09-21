Спрятала животик? Марию Порошину, закутавшуюся в пудровый кардиган крупной вязки, заподозрили в беременности

Актриса Мария Порошина предстала в очень нежном образе и спровоцировала домыслы об интересном положении.

Звезда сериалов и мама пятерых детей Мария Порошина поделилась в микроблоге нежным фото.

В кадре она предстала, закутавшись в уютный кардиган пудрового оттенка крупной вязки.

Причем актриса старательно прикрыла животик. Под снимком Мария Порошина опубликовала стихотворение авторства своей старшей дочери Полины Куценко.

«После лета будет осень.

Так придумано природой.

Облетели иглы с сосен.

Вот такое время года.

И не важно, что простуда,

Ветер, дождь, темнеет рано,

Для огранки изумруда

Подойдет фортепиано.

На ветру замерзли пальцы,

Под дождями не согреться.

Я накину одеяльце,

Чтобы не замерзло сердце», — написала Мария Порошина.

Поклонники Марии Порошиной обратили внимание на то, что на снимке она постаралась прикрыть кардиганом округлившиеся формы.

Они не исключают, что актриса может ждать шестого ребенка, ведь та не раз признавалась в интервью, что «пять хорошо, а шестеро — лучше».

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