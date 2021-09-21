«С днем рождения куколку!»: поклонники очарованы красотой подросшей дочери Стаса Михайлова

21 сентября в семье известного исполнителя Стаса Михайлова и его супруги Инны большой праздник. В этот день девять лет назад появилась на свет младшая дочка пары — Машенька.

Инна Михайлова поздравила наследницу с днем рождения, опубликовав на своей страничке в Instagram несколько фотографий девочки и посвятив ей теплые строки.

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«Ты — моя частичка. Ты — моя любовь! Господь, благодарю за то, что это чудо подарил нам в Великий праздник — Рождество Пресвятой Богородицы, которая всегда рядом с ней, я верю! Машуля, продолжай заряжать нас своей позитивной энергией и оптимизмом! Ведь улыбка на лице абсолютно у всех, кто находится с тобой рядом. Ты — солнышко! Ты — радость! Ты — свет! С днем рождения, родная моя куколка! Люблю!» — написала Инна Михайлова в микроблоге.

Подписчики звездной мамы, среди которых немало знаменитостей, тут же присоединились к поздравлениям. Добра и счастья Маше пожелали Татьяна Навка, Эмма Малинина, Инна Маликова, Игорь Гуляев, Ирина Круг, Яна Рудковская, Анна Семенович, Ирина Безрукова и другие.

Поклонники Стаса Михайлова и его супруги Инны восхитились красотой их дочери, согласившись с тем, что она, и правда, настоящая куколка.

«С днем рождения куколку!», «С днем рождения милую, красивую, чудесную, нежную доченьку! Сколько добра, позитива, энергии и огонька в вашей прекрасной девочке!», «Машуля — это лучшая папина песня. С днем рождения, солнышко!», «Эта девочка еще затмит Евочку! Такая уж милашка!» — высказались в Сети.

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