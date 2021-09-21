Как новая девушка Харламова узнала о знаменитой сестре: мама просто ткнула пальцем в телевизор

Катерина Ковальчук впервые услышала об Анне Ковальчук и их общем отце в 16 лет.

Новая девушка Гарика Харламова, звезда сериалов «Крепостная» и «Гусар» Катерина Ковальчук, рассказала Wday.ru о своем знакомстве со знаменитыми родственниками. О том, что она является сестрой актрисы Анны Ковальчук, знаменитость узнала в 16 лет, живя с мамой в Сыктывкаре.

«Сидели с мамой, ужинали, по телевизору шли «Тайны следствия» с Анной Ковальчук. И мама вдруг говорит: «Это твоя сестра». А потом приносит журнал с фотографией Ани и какого-то мужчины: «А вот твой папа!» Я была в шоке, трудно передать то, что ощущала», — рассказала Катерина Ковальчук.

Она нашла номер телефона отца, набрала, тот пообещал перезвонить, но исчез на неделю. В итоге Катерина собралась в Санкт-Петербург, где он жил, сама в компании бабушки. Уже в поезде раздался долгожданный звонок. По настоянию отца она поступила на журфак в Северной столице, хотя хотела в театральный в Москву. Но, проучившись 20 дней, решила все-таки перевестись на актерский факультет, отец не стал возражать.

Со старшей сестрой Анной Катерина познакомилась позже, впервые она решилась навестить родственницу из Республики Коми на ее выпускном спектакле. Звезда сериала «Тайны следствия» пришла в зал с огромной корзиной цветов и вручила в конце представления.

«Мне было очень приятно. Мы сдружились, поняли, что внутренне похожи: на одной волне, энергичные. Хотя внешне разные», — поделилась девушка Гарика Харламова.

Напомним, комик буквально на днях впервые открыто появился в свете с новой возлюбленной. Юморист пригласил свою избранницу на открытие собственной закусочной.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.