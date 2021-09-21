Изящная леди: бывший муж Арнтгольц не упустил из виду снимок МакSим в лавандовых мини-шортах

После того, как певица МакSим выписалась из больницы (некоторое время поп-дива провела под наблюдением врачей и даже находилась в коме. — Прим. ред.), она стала чаще радовать поклонников свежими снимками. За время пребывания в клинике артистка заметно похудела. А появившись в шоу Ксении Собчак, знаменитость рассказала о своем самочувствии. Сейчас МакSим постепенно возвращается к привычной жизни. Многие поклонники успели подметить, что звезда выглядит великолепно. Она не теряет присутствие духа, с позитивом смотрит на все сложности и трудности, а испытания, посланные ей судьбой, принимает достойно, с высоко поднятой головой. За это фанаты и полюбили певицу.

На одном из свежих снимков постройневшая МакSим позировала с младшей дочкой. Певица нежно обняла и поцеловала наследницу. В кадре поп-дива позировала в изящном лавандовом костюмчике с мини-шортами. Изюминкой образа певицы стали молочные босоножки на высоком каблуке. Снимок МакSим оценил и бывший муж Татьяна Арнтгольц. Иван Жидков не смог пройти мимо этого милого кадра. Актер отметился лайком под снимком певицы, поддержав ее после выписки из больницы. Многие звездные коллеги желали артистке скорейшего выздоровления.

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«Сногсшибательная красотка», «МакSим, какая же вы милашка! Любим вас», «Здоровья, здоровья и еще раз здоровья», «Рядом с дочками — это чудо!», «Ножки просто бесконечные», «Идеальная! Вот только чуть-чуть вес набрать», «Красавица! Как мы за вас рады», «Так держать! Уже на каблучках», «Вся такая девочка-девочка! Красотка», — написали фолловеры.

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