«Стринги меж булок и сдобой к народу»: Каменских в тугих трусиках обнажила «знатный орешек»

Настя Каменских не перестает удивлять поклонников в Instagram, делясь от случая к случаю пикантными кадрами в стиле ню. Молодая жена рэпера Потапа позировала и в лифчике-шторке, и в бикини на тесемках, а на этот раз она примерила купальник с узкими трусиками, которые, как заметили поклонники поп-дивы, практически впились в «сдобные булочки» звездной красотки. Настя сексапильно повернулась к народу своим «знатным орешком», обтянув шикарные формы стрингами под «коровку».

«Стринги меж булок и сдобой к народу», «Это султанский шик», «Вот это я понимаю — какая сочная кардашьян», «Эу! Это стиль собачки??», «Знатный у вас буксирчик», «Потап буквально раздавлен таким орешком», «Муж-то не ревнует», «Все мальчишки сбежались полюбоваться», «Вай! Какая султанша на отдыхе пропадает», «Сдобные булочки опять выпятила», «Зачем так позировать? Весь орешек на виду», «Трусики уже по швам трещат», «Стринги вот-вот лопнут на таком орехе», — написали фолловеры.

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