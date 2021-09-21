«Я должен был быть на его месте»: шоумен Кожевников собрался бороться за сердце Копенкиной

Шоумен Константин Кожевников собрался бороться за сердце 66-летней предпринимательницы Ларисы Копенкиной. В сторис Instagram бизнес-леди опубликовала слова своего давнего друга.

«Подруге своей Ларке хочу пожелать оптимизма. Продолжай в том же духе быть огненной женщиной. Независимо выйдешь ты в дальнейшем замуж или нет. И, конечно, я разочарован. Можете посмотреть на мою седую бороду. Когда мне сказали, что у нее помолвка, то все. Я поседел полностью, везде. Я расстроен, Лар. Я должен был быть на его месте». Константин Кожевников

Напомним, что Лариса Копенкина объявила о помолвке с молодым бойфрендом Василием Райским. В недалеком будущем она хочет выйти за него замуж.

Ранее Лариса Копенкина состояла в браке с музыкантом Прохором Шаляпиным. Их союз распался в 2015 году. Вместе они были всего два года.

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