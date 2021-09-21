Новая роль Аксеновой: прошла премьера трейлера и музыкального клипа к сериалу «Цыпленок жареный»

Кинокомпания «Марс Медиа» выпустила трейлер и музыкальный клип к масштабному историческому детективу режиссера Елены Николаевой «Цыпленок жареный», который в недалеком будущем выйдет на Первом канале.

Напомним, что в данном сериале снялись многие известные актеры. Средин них Никита Волков, Максим Белбородов, Любовь Аксенова, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Ирина Пегова, Алексей Вертков, Александр Яценко, Павел Трубинер и другие.

Добавим, что действия сериала разворачиваются в 1921 году. На улицах Петрограда появляются хорошо одетые люди — нэпманы. Однако хватает и неблагонадежных элементов. Магазины, к примеру, в те дни грабили по пять раз в день.

больше по теме Обошла Бортич и Старшенбаум: Аксенова признана самой популярной молодой актрисой России Успешность определялась сразу по нескольким важным показателям.

На защиту нэпманов встает криминальный мир города во главе с Дядей Колей. Не все согласны платить ему деньги. Тогда он направляет на некоторых нэпманов свои боевые отряды, сообщает пресс-служба Первого канала.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.