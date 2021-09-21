Счастливы вместе: Галкин нежно приобнял за талию Пугачеву в пышной юбке колокол на вечеринке

Примадонна блистала на празднике в элегантном монохромном одеянии с широким поясом на талии. Изюминкой образа певицы стали ажурные митенки.

В свои 72 года Алла Пугачева обрела настоящее женское счастье. Она стала мамой — вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным певица воспитывает восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу. К тому же, артистка довольна своей семейной жизнью. Они с мужем не только сыграли свадьбу, но и обвенчались в храме, скрепив союз перед Богом. Дети Примадонны в новом учебном году пошли уже во второй класс. Они учатся в престижной гимназии.

На одной из вечеринок Пугачева с удовольствием позировала с другими гостями и членами своей большой семьи. На фото Максим Галкин нежно приобнял за талию 72-летнюю певицу, которая облачилась в элегантный монохромный наряд. Артистка предстала на празднике в пышной юбке колокол и лонгсливе с вырезом лодочкой. Изюминкой образа певицы стали ажурные митенки. Пугачева держала за руку дочку Лизу. В кадре также отметились Кристина Орбакайте с братиком Гарри. Сын шоумена Максима Галкина стоял рядом со старшей сестрой.

«Наша Аллуся как девчонка! По-прежнему цветет», «Ну какова красота! Сложно поверить, что Алле уже 72 года! Выглядит очень молодо», «Счастливы вместе», «Самая крепкая пара отечественного шоу-бизнеса», «Ого! И Кристи с вами рядом?», «Ну какие же они классные! Такие хорошие», — пишут фолловеры.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.