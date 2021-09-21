«На поверхность вылетели пустышки»: Диана Арбенина раскритиковала новых звезд шоу-бизнеса

Певица Диана Арбенина заявила, что пандемия коронавируса, которая длится уже полтора года, задушила многих талантливых и творческих людей. У них нет возможности расти и становиться на ноги в такой непростой ситуации.

Как отметила звезда, даже настоящим мастодонтам шоу-бизнеса сегодня приходится непросто. У начинающих же артистов просто нет возможности показать себя в сложившейся ситуации.

«И на поверхность, конечно же, вылетели пустышки. Но опять же, это абсолютно не страшно: пустышки — они и есть пустышки, которые очень быстро заканчиваются, нет смысла на них даже обращать внимание». Диана Арбенина

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Напомним, что Диана Арбенина является лидером коллектива «Ночные снайперы». Исполнительница не раз отмечала, что в непростые времена позволяет своим музыкантам участвовать в посторонних проектах. Однако они не должны забывать, что группа – это их основная работа, сообщает «СтарХит».

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