«Валюха – это мое второе я»: Татьяна Кравченко высказалась после слухов о восьмом сезоне «Сватов»

Актриса Татьяна Кравченко в сторис Instagram пообщалась со своими поклонниками. Много вопросов, что в общем-то неудивительно, ей поступило о сериале «Сваты», где она блистательно сыграла роль Валюхи Будько.
«Что для вас «Сваты» вообще?» — спросил один из пользователей.
«Сваты» — это моя вторая семья. И это не пафосные слова. Я люблю моих партнеров. Мы стали родными людьми. И, конечно, Валюха – это мое второе я. Часть меня. Не знаю, как еще описать мою любовь к ней».
«Вы считаете, что седьмой сезон конечный или все же есть надежда на продолжение?» — спросил один из поклонников сериала после слухов о том, что в будущем главные герои могут еще встретиться.
«Это последний сезон», — сказала Татьяна Кравченко.
Напомним, что седьмая часть «Сватов» была доснята этим летом в Грузии. На экраны картина должна выйти в конце осени.
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