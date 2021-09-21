«Игрок, воровал у мамы золото»: вскрылась шокирующая правда о молодом муже Азизы

В конце лета певица Азиза впервые вышла замуж. Избранником 57-летней артистки стал молодой итальянец Алессандро Лортэ. Именно так говорили в обществе накануне торжества. Однако после регистрации брака стали всплывать шокирующие подробности жизни теперь уже мужа певицы.

Буквально через несколько дней после свадьбы выяснилось, что Алессандро вовсе не итальянец, а Александр Соколов из Липецка. В Европе он действительно жил, пытался строить ресторанный бизнес, но не получилось. На самом деле, бизнесменом молодой муж Азизы никогда не был. Об этом в студии программы «Прямой эфир» рассказала знакомая семьи.

«Своих денег у него нет и не было. Устраивался официантом в сезон, и то его увольняли, такой вот он работник. Еще Саша игрок, потерял очень много денег. Воровал у мамы золото, сдавал в ломбард. Его мать потом ходила выкупала свои украшения», — сказала приятельница матери Александра.

Напомним, ранее Азиза заявляла, что хочет подарить молодому мужу наследников.

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