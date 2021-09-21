«Если выдумка вскроется»: Соседов высказался о тайной дочери Королевой

На днях артистка рассказала, что в Америке живет ее биологический ребенок.

Недавно Наташа Королева призналась, что кроме сына Архипа от Сергея Глушко, у нее есть еще один ребенок. Все дело в том, что несколько лет назад свою яйцеклетку артистка дала лучшему другу, имя которого не называет. Тот воспользовался услугами суррогатной матери два года назад, так как живет в нетрадиционном браке. Об этом Королева рассказала в эфире программы «Секрет на миллион».

Новость буквально ошарашила всех. И фанатов, и Тарзана, и даже маму певицы — Людмилу Порывай. В Сети поползли слухи, что Наташа могла придумать эту историю, но у критика Сергея Соседова есть свое мнение.

«Наташе, я думаю, нет резона обманывать. Она умная девочка, и понимает: если выдумка вдруг вскроется, это будет огромный позор для нее, удар по репутации», — цитирует Соседова News.ru.

Добавим, что биологическая дочь Королевой родилась почти два года назад, живет в Сан-Франциско. Артистка несколько раз ездила туда, чтобы навестит малышку.

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