«У меня два любимых женских имени»: Корчевников удивил своим признанием в беседе с Чеховой

Телеведущий Борис Корчевников в студии своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыл в беседе со своей коллегой Анфисой Чеховой два своих любимых женских имени.

«Знаете, Анфиса. У меня есть одно. Ну два любимых женских имени. Это Аня и Саша. Причем Саша — мое любимое женское имя. А вы Саша ведь. В какой момент так произошло, что вы поменяли имя». Борис Корчевников

Анфиса Чехова отметила, что действительно была с рождения Александрой.

«Я Сашей была при рождении. На самом деле, мне родители дали имя Александра, потому что мама любила папу. Отец был эгоцентричен, поэтому меня назвали так же, как и моего отца. В возрасте семнадцати лет, как только я получила паспорт, я поменяла имя. С именем Анфиса я хожу большую часть своей жизни. Я просто увлеклась нумерологией. Высчитала, что имя Саша приносит неудачи», — заявила Анфиса Чехова.

Напомним, что Борис Корчевников жил несколько лет с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. А вот о его романе с девушкой по имени Александра пока ничего не известно.

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