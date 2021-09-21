«В этой системе не хочу ничего менять»: Евгений Плющенко раскрыл методику своих тренировок

Как отметил двукратный олимпийский чемпион, его ребятам порой непросто привыкать к его методам работы.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания России раскрыл методику своих тренировок.

«Я все равно иду и придерживаюсь системы Алексея Николаевича Мишина — я 20 лет работал с ним. И в этой системе ничего не хочу менять. Да, я вношу какие-то свои корректировки. Это нормально. Так и должно быть». Евгений Плющенко

По словам Евгения Плющенко, такие базовые вещи, как система подготовки, упражнения, взаимодействие между учеником и тренером он выстраивает именно по «рецепту» Мишина.

При этом Плющенко отметил, что многим его ученикам такой метод работы не очень привычен. Он заметил, что у них подобралась прекрасная команда. Сейчас, главное, всем пахать и работать для достижения результата.

Напомним, что подопечных Евгения Плющенко с большой долей вероятности не будет на ближайшей зимней Олимпиаде. Две его звездные подопечные Александра Трусова и Алена Косторная решили вернуться к бывшей наставнице Этери Тутберидзе.

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