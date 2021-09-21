«Тетенька с башкирского базара»: Утяшева рассказала, как поправилась на 39 кг

В период своей профессиональной карьеры гимнастка Ляйсан Утяшева готовилась к выступлению на Олимпийских играх. Ей пророчили золото главного старта четырехлетия, но планы не сбылись. Спортсменка получила травму и ушла из спорта. По признанию Ляйсан, она днями смотрела фильмы и заедала стресс. В итоге поправилась на 39 кг.
В YouTube-шоу «Дерзкая готовка» Утяшева в очередной раз вспомнила, как всегда боролась с лишним весом. А вот, как откормить мужа, Павла Волю, она спросила у Джигана, который и стал главным героем выпуска. Певец посоветовал есть больше макарон, гречки, хлеба и мяса.
«Мне нельзя, я сразу превращусь в очень толстую большую тетеньку с башкирского базара», — отметила Утяшева.
Шоумен не упустил возможности подшутить над женой.
«Когда она поправляется, то становится очень смешная. Ты в глазок дверной смотришь и ничего, кроме лица, не видишь», — сказал Воля.
Также Павел отметил, что ест шесть раз в день и даже ночью, но на его телосложении это никак не сказывается.
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