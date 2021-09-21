«Так график сложился»: источник объяснил, почему Кудрявцева «прогуляла» эфир «Звезды сошлись»

Как стало известно, ранее такое уже с телеведущей бывало.

Знакомый с ситуацией источник на правах анонимности объяснил в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro, почему телеведущая Лера Кудрявцева не появилась в последнем эфире рейтинговой программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

«Там ничего интересного. Говорят, что и раньше такое уже бывало. Просто так график ее сложился». Источник

Напомним, что последний эфир, который был посвящен жизни «отшельников», провел в одиночестве Антон Привольнов. При этом в студии программы он никак не пояснил, почему его коллега отсутствует в эфире.

Программа «Звезды сошлись» на канале НТВ – одна из самых рейтинговых на телевидении. В студию приходят известные певцы и актеры, которые обсуждают последние события, произошедшие в мире шоу-бизнеса.

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