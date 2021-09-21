«Стала похожа на Пугачеву»: в Сети обсуждают странный парик Барановской

Накануне телезвезда вышла в свет в довольно необычном образе.

Юлия Барановская – частый гость на самых разных светских мероприятиях. Не пропустила она и открытие ресторанной сети Гарика Харламова в Москве. На публике телезвезда появилась в летнем мини-платье и лаковых высоких сапогах на шнуровке. Но вопросы в Сети вызвала прическа Юлии, а точнее растрепанный парик с рванной челкой.

«Стала похожа на Пугачеву! Прическа не ваша и челка тоже. Прибавили себе несколько десятков лет. Странный парик. Только не эта прическа. Не идет Юле челка. Немного смахивает на Пугачеву в молодости», — писали пользователи Сети.

больше по теме Барановская вышла в свет в белом мини-платье и лаковых сапогах на шнуровке Телеведущая побывала на открытии ресторанной сети Гарика Харламова.

Однако Барановскую такие комментарии никак не задели. Она старается не вступать в споры с подписчиками.

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