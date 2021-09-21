На премьере фильма «Дело» Бортич появилась в компании нового мужчины

Актриса Александра Бортич сыграла одну из главных ролей в фильме «Дело», премьера которого прошла накануне на «Кинотавре» в Сочи. На красной дорожке 26-летняя звезда появилась не в компании мужа, а незнакомого молодого человека. Им оказался актер Александр Пикуль, который в последнее время живет в США.

Как пишет «Комсомольская правда», Бортич познакомилась с ним в 2016 году, когда приехала в Америку на актерские курсы. Молодые люди настолько сдружились, что с тех пор постоянно поддерживают отношения.

больше по теме Обошла Бортич и Старшенбаум: Аксенова признана самой популярной молодой актрисой России Успешность определялась сразу по нескольким важным показателям.

Александра Бортич долго скрывала свою личную жизнь. С 2016 по 2018 годы актриса была замужем за актером Вячеславом Воронцовым. А в прошлом году Бортич подтвердила, что она вышла замуж за Евгения Савельева и родила от него сына.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.