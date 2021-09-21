«Огонь!»: Седокова поманила упругими бедрами, обтянув их лосинами из экокожи

Несколько лет назад Анна Седокова решила открыть свой бизнес – модный бренд одежды. Тогда она жила в Лос-Анджелесе и мечтала привезти в Россию качественную и доступную одежду. Как призналась певица, много раз она думала над тем, чтобы его и вовсе закрыть или заняться чем-то другим, например, созданием курсов или журнала, или же продажей косметики. Об этом она заявила в своем инстаграм.

«Сколько раз продаже футболки за 30 долларов я радовалась значительнее, чем концерту за 30 000 евро. Возила ткани чемоданами из Лос-Анджелеса. Сама нашивала бирки…», — написала Седокова.

Свои рассуждения Анна сопроводила снимком, на котором позировала в обтягивающих осинах из экокожи и черном джемпере.

больше по теме Седокова показала модную куртку на осень, но не смогла скрыть сочную грудь Кадрами артистка поделилась в своем микроблоге.

«Красотка! Классная! Огонь!», — писали пользователи Сети.

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